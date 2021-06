Uma criança de 11 anos, chamada Rafaela Vitória Leão Souza, neuropata e com hidrocefalia, precisa de doações de alimentos para sua família e de um leite especial que custa mais de R$ 100 a lata. Amigos e familiares da criança procuraram o A TRIBUNA para tornar público o pedido de ajuda junto à população.

“Recentemente a minha filha recebeu alta hospitalar e agora precisa de um leite especial para se alimentar por sonda. Não tenho esposo e ainda sou mãe de mais uma criança. Precisamos de doações, principalmente para comprar este leite especial e de alimentos. Estou numa situação difícil, pois não posso trabalhar porque tenho que cuidar dela e do outro filho. Nós moramos no Jardim Liberdade”, disse Azerily Pieres Leão, a mãe da criança.

Ela explica que Rafaela recebe um salário-mínimo do benefício de assistência continuada, mas que somente o custo do leite especial é de cerca R$ 1.700,00 ao mês. Amigos da mãe da criança informaram que, muitas vezes, ela deixa de comer para comprar o leite da filha. “Já pedi ajuda à Defensoria Pública para o poder público fornecer este leite, mas até agora não me informaram a decisão”, externou Azerily Pieres Leão.

As pessoas que quiserem fazer algum tipo de doação para Rafaela podem entrar em contado pelo número (66) 9 9676-2560. O nome do leite especial é PediaSure 850 gramas. Doações também podem ser depositadas em uma conta poupança da mãe da criança no banco Sicoob, agência 4349, conta 637060458.