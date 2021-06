Neste feriado de Corpus Chirsti terá vacinação contra a Covid-19 em Rondonópolis. A Secretaria Municipal de Saúde convocou pessoas com 58 anos ou mais sem comorbidades para se imunizarem a partir de hoje (3). Também devem procurar um ponto de vacinação as pessoas com 18 anos ou mais portadores de deficiências permanentes e de doenças raras. Hoje (3), quem for se imunizar deve procurar o Estádio Municipal Luthero Lopes que atende em sistema drive thru, das 8h às 16h30. Neste mesmo horário, também haverá atendimento nos postos de saúde do bairro Pedra 90 e Serra Dourada.

A vacinação segue amanhã (4) para este mesmo público nos pontos Paineiras, Pedra 90, Padre Miguel, Morumbi, André Maggi, Serra Dourada, Dom Osório e Cohab Velha, que irão atender das 8h às 16h30. Quem optar pela vacinação em sistema drive thru devem comparecer ao Estádio Municipal Luthero Lopes e na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), com atendimento no mesmo horário.

CHEGADA DE NOVAS DOSES

A Secretaria Municipal de Saúde também informou que, caso cheguem novas remessas de vacina na cidade ainda esta semana, poderá seguir com a vacinação no sábado (5). O Governo do Estado confirmou que Mato Grosso deve receber, hoje (3), 9.360 doses da vacina Pfizer. A nova remessa chegará no Estado às 15h35, no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, por voo da Latam.

De acordo com o Informe Técnico do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, as unidades da Pfizer serão direcionadas especificamente às gestantes ou puérperas. O prazo de aplicação da segunda dose da Pfizer é de até 12 semanas. Imediatamente após a chegada do imunizante, as equipes da Vigilância Estadual trabalharão no recebimento das doses, na conferência da quantidade, na catalogação dos imunizantes, no encaixotamento para distribuição e retirada dos municípios.

RONDONÓPOLIS APLICOU 65 MIL DOSES DE VACINA

Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde foram aplicadas em Rondonópolis, até ontem (2), 65 mil doses de vacinas contra a Covid-19. As doses foram usadas tanto para primeira como segunda dose.