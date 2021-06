Rondonópolis completa três dias com leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) lotados e registra mais 156 casos da doença e duas mortes nas últimas 24 horas. Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde divulgado ontem (2). Desde o início da pandemia, 793 pessoas perderam a vida em decorrência da doença e 29.658 já se infectaram. Entre os infectados, 27.564 se recuperaram, mas ainda há 1.301 pessoas com o vírus ativo em tratamento. São 1.202 pessoas em tratamento domiciliar e 99 internados.