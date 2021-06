Respeitando as restrições em função da pandemia, as paróquias de Rondonópolis manterão as celebrações de Corpus Christi neste ano. Na Catedral, a missa terá início às 7h30 e a procissão será realizada no pátio interno, com controle de até 30% da capacidade e obrigatoriedade do uso de máscaras.

Neste ano, apenas uma paróquia manteve a realização de procissão, prática tradicional durante as comemorações de Corpus Christi, quando também são confeccionados tapetes nas ruas com desenhos de símbolos e cenas importantes da fé católica. A Paróquia São Domingos Sávio realiza a missa às 6h e, após a celebração, os fiéis sairão em procissão com o Santíssimo até a Comunidade Sagrada Família, Lar Cristão, onde será recebida uma benção solene.