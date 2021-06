O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) decidiu fazer um empréstimo, via Banco do Brasil, no valor de R$ 55 milhões para compra de mais ônibus para a autarquia municipal do transporte coletivo, que até agora não saiu do papel, compra de maquinários, instalação de semáforos e de iluminação de led em vários pontos da cidade. Na sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada ontem (2/6), os vereadores autorizaram o empréstimo votando a favor de um projeto autorizativo que entrou na pauta em regime de urgência.

Durante sua fala, o vereador subtenente Guinancio apresentou preocupação quanto à capacidade de endividamento do Município, que já está alta. “Quando aprovamos os recursos do Finisa para obras de infraestrutura da cidade, ainda no ano passado, já sabíamos que a capacidade de endividamento da Prefeitura era alta. Temos que ter prudência, caso chegue na Câmara mais projetos como este para autorizar empréstimos. Percebi ainda a estratégia do prefeito em embutir tudo em um único projeto, pedindo autorização de empréstimo de vários itens, como os ônibus para a autarquia. O projeto foi aprovado, mas a missão constitucional é dos vereadores e vamos fiscalizar estes investimentos”, disse o vereador.