Dados do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde apontam que em maio 73 pessoas perderam a vida em decorrência da doença em Rondonópolis. Média de 2,3 mortes por dia. Houve uma queda considerável em relação a abril, quando foram registradas 106 mortes pela doença. Também no último mês, foram registrados na cidade mais 2.766 casos da Covid-19, com média de 89,2 casos confirmados por dia.

Já o mês de junho começou com mais três óbitos em decorrência da Covid-19 e 105 novos casos confirmados da doença. Desde o início da pandemia, 791 pessoas perderam a vida na cidade, 29.502 pessoas já se infectaram com a doença e 27.478 se recuperaram. Ontem (1º), ainda havia 1.233 pessoas com o vírus ativo em tratamento. Destas, 1.121 estavam em tratamento domiciliar e 112 estavam hospitalizadas.