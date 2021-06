O Decreto Municipal 10.104, de 27 de maio de 2021, proíbe o funcionamento de todas as atividades no feriado, liberando apenas a abertura de igrejas das 5h às 20h e dos serviços de drive thru e retirada no local até as 20h45 e delivery até as 23h59. Estabelecimentos que infringirem as determinações do decreto podem ter as atividades suspensas por 7 dias.

O decreto entrou em vigor na última sexta-feira (28) e continua valendo até que novas determinações sejam adotadas em um novo decreto, o que não tem prazo definido para ocorrer. Com isso, para o feriado desta quinta-feira (3), Dia de Corpus Christi, estão em validade as proibições de funcionamento.

Pelo decreto, estabelecimentos comerciais e de serviços que estão liberados para funcionar de segunda-feira a sábado, das 5h às 20h e aos domingos das 5h às 12h, ficam impedidos de abrirem as portas no feriado. Também não poderão funcionar os supermercados, mercados, atacadistas, açougues, padarias, feiras livres e congêneres. No caso de restaurantes, bares, trailers de lanches e congêneres, somente podem funcionar por meio de delivery, drive thru e retirada no local seguindo os horários definidos nos demais dias da semana.

Conforme o decreto, será permitida a realização de missas e cultos nas igrejas desde que mantenham as determinações de segurança e funcionem das 5h às 20h. É permitido o funcionamento dos serviços essenciais que não podem sofrer interrupções como os de saúde, hospitais e farmácias.

NOVA REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO

Apesar de informar que uma reunião do Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus seria realizada ontem (1º) pela Prefeitura de Rondonópolis, o encontro acabou não acontecendo e não há confirmações da data que o comitê volta a se reunir para avaliar a situação de um novo decreto.

Após reunião de quinta-feira (27), quando novas restrições foram definidas, o prefeito José Carlos do Pátio alertou a população sobre a necessidade de manter as medidas de segurança, pois caso a atual situação da pandemia não seja controlada, um lockdonw poderia ser instituído.

ÓRGÃOS ESTADUAIS NÃO FUNCIONAM NA QUINTA E SEXTA-FEIRA

O governador de Mato Grosso em exercício, Max Russi (PSD), decretou ponto facultativo nesta sexta-feira (4) para todos os órgãos da administração estadual. De acordo com a decisão, caberá aos dirigentes de cada local a manutenção dos serviços considerados essenciais de cada área.

O presidente da Assembleia Legislativa (AL-MT), deputado estadual Max Russi, substitui o governador Mauro Mendes que estava em viagem para a Bolívia para assinar um acordo dobre gás natural no país.