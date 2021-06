PUBLICIDADE

“Queremos justeza para obtermos o nosso pão de cada dia. O comércio tradicional de nossa cidade está atento às medidas sanitárias. Estão errando na fiscalização e planejamento da gestão de crise. É só fechar o comércio em um dia e as pessoas já programam festas em fundos de quintais e chácaras. É pior fechar do que abrir o comércio. Está evidente a falta de conscientização das pessoas. Não é o comércio local que está causando esta bagunça”, disse Max Ferraz, representante dos músicos em Rondonópolis.

De acordo com o vereador Roni Magnani (SD), presidente da Câmara Municipal, o pedido dos três segmentos será levado para análise pelos vereadores que compõem o Comitê de Gestão de Crise. “Quem trabalha dentro da lei e da legalidade deve, sim, se posicionar. A sugestão dos segmentos será levada para avaliação do Comitê, assim que houver a reunião”, externou o vereador.

Os três segmentos defendem mais tempo de funcionamento do comércio noturno, no caso até as 22 horas. Além disso, almejam abrir aos sábados, domingos e feriados. Também cobram fiscalização do comércio que atua nesse segmento nos bairros, não apenas dos estabelecimentos da área central e da Avenida Lions Internacional.