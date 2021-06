Mais nove pessoas perderam a vida em decorrência da Covid-19 em Rondonópolis. Sete óbitos foram registrados no fim de semana e mais dois nas últimas 24 horas. Com isso, a cidade já tem 788 mortes registradas desde o início da pandemia. Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde divulgado ontem (31).

Nas últimas 24 horas, Rondonópolis também confirmou mais 47 casos da doença. São 29.497 pessoas infectadas ao longo da pandemia. Destas, 27.361 se recuperaram, mas ainda há 1.318 pessoas com casos ativos do coronavírus em tratamento na cidade. Entre os casos confirmados da doença, 1.206 estão em isolamento domiciliar e 102 estão hospitalizadas em tratamento.

Neste fim de semana, Rondonópolis confirmou mais 425 casos da Covid-19 e o número de casos ativos da doença passou de 1.169 para 1.318.

Atualmente, Rondonópolis é a segunda cidade em Mato Grosso com maior número de casos confirmados da doença desde o início da pandemia, atrás somente de Cuiabá que confirmou 85.946 casos da doença.

SITUAÇÃO DA PANDEMIA EM MATO GROSSO

Em Mato Grosso foram registrados mais 43 óbitos em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas. No Estado, 10.946 pessoas já perderam a vida em função da doença. Ontem, o Estado também notificou mais 1.568 casos e o número de infectados desde o início da pandemia chegou a 407.508.

Dos 407.508 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 12.026 estão em isolamento domiciliar e 382.806 estão recuperados. Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Foi informado ainda que dentre os 10 municípios com maior número de casos da doença no Estado estão Cuiabá (85.946), Rondonópolis (29.497), Várzea Grande (28.439), Sinop (20.426), Sorriso (13.867), Tangará da Serra (13.854), Lucas do Rio Verde (12.440), Primavera do Leste (10.633), Cáceres (8.684) e Alta Floresta (7.750).