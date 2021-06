O Observatório Social de Rondonópolis (OSR) encaminhou ao Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM/MT) um pedido de fiscalização no Hospital Municipal Antonio dos Santos Muniz. A entidade quer que o CRM verifique a atual situação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e também as condições de trabalho dos profissionais no local.

Segundo o OSR, se faz necessária a verificação das condições em que tais UTIs estão instaladas, a fim de ter conhecimento sobre sua regularidade e as condições de trabalho que os médicos encontrarão nestes locais. Por fim, a entidade requer que o CRM faça uma “avaliação das instalações do Hospital mencionado, bem como da UPA/Unidade Pronto Atendimento, para que seja verificado se realmente as condições dessa unidade irão atender as necessidades dos que precisarem de um leito de UTI”.

Ainda, conforme a entidade, a vistoria deve ser realizada para que seja possível realizar o acompanhamento dos gastos públicos, tendo em vista a situação de emergência gerada pela pandemia do coronavírus, com o impacto econômico e social relevante, tornando ainda mais importante o acompanhamento dos gastos públicos. O OSR também aponta que há dúvidas quanto ao tipo de atendimento e quantidade de leitos ofertados no Hospital Municipal. A entidade quer entender quantos leitos realmente estão instalados na unidade e quantos deles são de UTI e quantos de tratamento semi-intensivo.

O Jornal A TRIBUNA acompanha a situação da instalação dos leitos de UTI no Hospital Municipal Antonio dos Santos Muniz desde o começo de abril. De acordo com o Município, foram inaugurados 10 leitos de UTI em 1º de abril deste ano e, em 30 do mesmo mês, ocorreu a inauguração de outros 10, o que deixaria a cidade com um total de 20 leitos de tratamento intensivo exclusivo para Covid-19, mas desde o início havia o questionamento se 10 seriam, na verdade, leitos para tratamento semi-intensivo.