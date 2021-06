Após efetivar um gasto milionário, é bem provável que a Prefeitura de Rondonópolis está impedida de criar neste ano de 2021 a autarquia do transporte coletivo prometida desde do ano passado. Isso em função de impedimentos previstos na Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), alterando a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Advogados repassaram essa informação à reportagem para alertar sobre a problemática que envolve o transporte coletivo da cidade, onde a concessão está vencida desde 2014.

Além disso, também existem impedimentos para criar cargo, emprego ou função que implique em aumento de despesa. Logo, todas essas limitantes são fatores de impedimento para a criação da nova autarquia municipal neste ano. Atualmente, devido a esta mesma legislação, todos os servidores municipais ficaram sem o Reajuste Geral Anual (RGA) e não tiveram a compensação nos salários, referente ao desconto da aposentadoria que de 11% passou para 14%.

Vale lembrar que, mesmo sem a criação oficial da autarquia do transporte coletivo, a Prefeitura já adquiriu por meio de um pregão eletrônico 22 veículos novos, modelo “ônibus circular”, visando atender às demandas do projeto de municipalização do transporte coletivo na cidade, que ainda não saiu do papel. A empresa vencedora da licitação foi a empresa Enzo Caminhões Ltda, que apresentou o menor preço unitário por veículo. A intenção é a comprar mais 28 novos ônibus, a qual formará uma frota de 50 veículos. Os 22 veículos foram entregues e estão em um pátio tomando sol e chuva nas proximidades do Parque de Exposições.

A concessão para a exploração do transporte coletivo na cidade está vencida desde 2014, sendo que desde então vem sendo prestada por meio de contratos improvisados e, até mesmo, sem contrato, como ocorreu por algum período. A Prefeitura de Rondonópolis já realizou várias licitações para uma nova concessão do serviço, sendo que todas elas não tiveram empresas interessadas, resultando em processos fracassados.