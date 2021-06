De acordo com dados do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, a ocupação nas enfermarias da rede pública da cidade era de 36,3%, com 33 pacientes internados e 58 leitos livres. Na rede privada, a taxa de ocupação nas enfermarias era de 56,3%, com 27 pacientes internados e 21 leitos disponíveis.

No total, 132 pessoas estavam internadas em tratamento contra a Covid-19 nos hospitais de Rondonópolis. Destas, 47 eram residentes em outros municípios. Em Rondonópolis, mais 1.206 pessoas estavam em tratamento domiciliar.

A situação também se agravou no Estado. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), ontem, a taxa de ocupação em Mato Grosso na rede pública de saúde chegou a 95,2%. Haviam somente 26 leitos vagos em todo o Estado. Ontem, 634 pacientes estavam internados em leitos de UTIs públicas em Mato Grosso. Já nas enfermarias do Estado a taxa de ocupação era de 44%, com 385 pessoas internadas. Além dos hospitalizados, a SES informou ontem que mais 12.026 pessoas estavam em tratamento domiciliar no Estado.