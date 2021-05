O vereador Investigador Gerson (MDB) demonstrou preocupação com o futuro do trânsito na região do Anel Viário, Avenida dos Estudantes e Sagrada Família, com a projeção da duplicação da Rua A-49, que vai fazer a ligação com a Avenida W-11 ligando até a BR 364. “A tendência, com a liberação da ponte da W 11, é aumentar significativamente o volume de veículos que trafegam pela região e, para evitar um caos, será preciso fazer obras estruturantes para dar fluidez e segurança para quem precisa trafegar pela região”, afirmou o Vereador.