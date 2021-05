Após a liberação do Ministério da Saúde, que passou a permitir a vacinação da população por idade, a Prefeitura de Rondonópolis anunciou que pessoas sem comorbidades começam a ser vacinadas nesta semana. Segundo cronograma de imunização contra a Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta segunda-feira (31) e nesta terça-feira (1º), serão vacinados idosos com 80 anos ou mais com a segunda dose da Astrazeneca.

A imunização para pessoas sem comorbidades começa na terça-feira (1º) e segue na quarta-feira (2) para pessoas com 59 anos sem comorbidades. Já na quinta-feira (3) e na sexta-feira (4), podem se imunizar pessoas com 58 anos sem comorbidades.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

A Secretaria Municipal de Saúde explicou que os idosos com 80 anos ou mais que precisam tomar a segunda dose da vacina Astrazeneca na segunda-feira devem procurar os postos de saúde Paineiras, Pedra 90, Padre Miguel, Morumbi, André Maggi, Serra Dourada, Dom Osório e Cohab Velha e em sistema drive thru no Estádio Municipal Luthero Lopes. Já para aqueles com 80 anos que devem tomar a segunda dose na terça-feira, a imunização acontece nos postos de saúde Pedra 90 e Cohab Velha. Os horários de atendimento será das 8h às 11h (para mulheres) e das 13h às 16h30 (para os homens).