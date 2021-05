Uma entrevista da médica intensivista Danielle Monteiro, realizada após a reunião do Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus na Prefeitura de Rondonópolis, finalmente, esclareceu as dúvidas que pairavam sobre a quantidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponíveis no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz.

Isso porque o Município inaugurou 10 leitos de UTI em 1º de abril deste ano e, em 30 do mesmo mês, anunciou a inauguração de outros 10, o que deixaria a cidade com um total de 20 leitos de tratamento intensivo exclusivo para Covid-19, mas havia o questionamento se 10 seriam, na verdade, leitos para tratamento semi-intensivo.

Desde a inauguração em 30 de abril, o A TRIBUNA questiona por que esses leitos não estão incluídos no boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde e não contam nos cálculos para a taxa de ocupação das UTIs públicas de Rondonópolis, mas até esta quinta-feira (27) não havia recebido uma explicação definitiva.

Na entrevista, a médica deixa claro que o Hospital Municipal possui 10 leitos de UTI, somente aqueles inaugurados em 1º de abril. Os outros 10 leitos, conforme afirmou ela, são leitos de tratamento intermediário, ou seja, neles os pacientes recebem oxigênio, os leitos têm monitores cardíacos e outros equipamentos que auxiliam na manutenção da vida dos pacientes, o que contribui na assistência aos pacientes especialmente em momentos em que as UTIs lotam, mas não são leitos de UTI. A afirmação contraria a divulgação feita pela Prefeitura de Rondonópolis, que anunciou em 30 de abril a abertura de mais 10 leitos de tratamento intensivo, deixando a cidade com 20 leitos no Hospital Municipal.

Diante dessa informação, Rondonópolis tem atualmente 60 leitos de UTIs públicos para atendimento Covid-19. Com 30 deles instalados no Hospital Regional de Rondonópolis, 20 na Santa Casa de Misericórdia e 10 no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz. Destes, 50 são mantidos pelo Governo do Estado e 10 pela Prefeitura de Rondonópolis.