Um levantamento realizado pelo A TRIBUNA junto aos dados dos boletins epidemiológicos da Covid-19 divulgados pelo Governo do Estado e pela Prefeitura de Rondonópolis aponta que as internações nos hospitais da cidade em decorrência da doença aumentaram aproximadamente 28% nos últimos 15 dias. Foram levados em consideração o total de pessoas hospitalizadas de 13 a 28 de maio. Neste mesmo período, o número de pessoas com o vírus ativo em tratamento também aumentou cerca 8%.

Os dados apontam ainda uma mudança no perfil das pessoas hospitalizadas em função da Covid-19 em Rondonópolis neste mês de maio quando comparado com dados da chamada primeira onda da doença, no mês de julho de 2020. Enquanto em julho, a maioria das internações ocorriam entre pessoas mais idosas, principalmente a partir dos 61 anos, neste mês de maio, a maior parte dos hospitalizados têm idade entre 31 e 60 anos. Em julho, por exemplo, pacientes com idade maior de 61 anos representavam 49,43% do total das internações.

Nesta mesma faixa etária em maio, o percentual caiu para 25,14% do total de pessoas hospitalizadas. Já entre a faixa etária dos 31 anos aos 60 anos, aumentou o percentual neste mês de maio em relação a julho de 2020. Neste mês de maio, pessoas com idade entre 31 anos a 60 anos representam 66,58% do total de internações, quanto em julho de 2020, eram 46,65 %.

Também houve crescimento de internações entre pessoas com menos de 21 anos. Em julho de 2020, elas representaram apenas 2,92% do total de pessoas que precisaram de hospitalização. Já neste mês de maio, representam 8,29% das internações. No lado oposto, caíram as internações entre pessoas com 80 anos ou mais. Em julho do ano passado, pessoas nesta faixa etária representaram 15,84% do total de pacientes hospitalizados e em maio deste ano, essa mesma faixa etária representa 4,28% das internações.

A mudança de perfil nas internações teve início após o começo da vacinação dos idosos contra a Covid-19 em fevereiro. Tanto que, em março, as internações de pessoas com 80 anos ou mais já estava caindo. Naquele mês, elas representaram 8,43% das hospitalizações em função da doença. Também havia redução entre a faixa etária dos 71 anos a 80 anos, que representaram 11,80% dos hospitalizados. Em julho de 2020, pessoas com idade entre 71 anos e 80 anos eram 14,83%.