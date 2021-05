A taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas em Rondonópolis sobe pelo terceiro dia consecutivo e atinge 98,3%. Ontem (27), a cidade contava com apenas um leito disponível. O Hospital Regional de Rondonópolis e a Santa Casa de Misericórdia estão com as UTIs lotadas. Somente havia leito no Hospital Municipal Antonio dos Santos Muniz.