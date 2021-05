O Governo do Estado confirmou ontem (27) que Rondonópolis receberá hoje (28) mais 9 mil doses da vacina Astrazeneca. A Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso (CIB-MT), no entanto, definiu pelo não envio de doses da remessa da vacina da Pfizer recebidas por Mato Grosso para Rondonópolis. Somente receberão doses da Pfizer Cuiabá, Várzea Grande e Sinop.

De acordo com o Governo do Estado, a descentralização do envio da vacina da Pfizer ocorrerá de forma gradual para os municípios do interior e, por isso, a remessa atual será encaminhada apenas para Sinop. Remessas recebidas futuramente poderão ser enviadas também para Rondonópolis, mas não há data definida para que isso ocorra.

As doses da Astrazeneca que serão recebidas por Rondonópolis deverão contemplar a aplicação da primeira dose em pessoas com comorbidades e deficiência permanente, forças armadas, de segurança e salvamento, trabalhadores portuários e do transporte aéreo.

As doses destinadas aos trabalhadores portuários e do transporte aéreo serão distribuídas assim que os órgãos responsáveis encaminharem a relação do quantitativo, dos municípios e das unidades que serão contempladas.

VACINA DA PFIZER

Segundo o Governo do Estado, considerando o recebimento anterior da vacina Pfizer, o colegiado também descontou o quantitativo de 8.002 doses, referente às Resoluções Ad Referendum nº 36 e nº 40, e o quantitativo de 1.003 doses referentes ao Anexo I, que o município de Cuiabá receberia da vacina Astrazeneca.

Ainda foram pactuados os descontos do quantitativo de 541 doses e 573 doses que os municípios de Várzea Grande e Sinop respectivamente receberiam da vacina Astrazeneca, considerando o recebimento da vacina Pfizer. Para as vacinas Pfizer e Astrazeneca, o prazo para a aplicação da segunda dose é de até 12 semanas após a primeira dose.