Representantes dos segmentos tradicionais de restaurantes e venda de bebidas de Rondonópolis cobram e apoiam mais fiscalizações e cumprimento das medidas de combate ao novo coronavírus, entendendo que as autoridades locais, por meio do Comitê de Gestão de Crise, deveriam atuar nesse sentido, pois a postura atual do Município em restringir ou impedir o funcionamento de restaurantes e similares que trabalham corretamente acaba prejudicando o comércio e a economia local.

A categoria critica a classificação de lotação de UTIs, alegando que mais de 70% dos leitos são ocupados por pessoas de outros municípios. Aponta que a crise gerada já soma mais de 1500 desempregados no setor. E a manutenção do comércio é que gera empregos e receitas para o Município e governo estadual. Ontem os representantes do segmento, Neumara Resmini, Wanderson Zandonadi Couto e Marcos Daniel Marcussi, estiveram no A TRIBUNA para falar das dificuldades do setor e da atenção que eles tem dado ao cumprimento dos decretos e observância as medidas sanitárias de enfrentamento à Covid-19.