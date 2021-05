O agravamento da pandemia em Rondonópolis, com aumento no número de casos e lotação crescente dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs), levou a Prefeitura de Rondonópolis a adotar novas restrições, que começam a valer hoje (28). O Município também informou que a fiscalização será intensificada e que a punição aos estabelecimentos que descumprirem determinações será mais rígida. Os estabelecimentos que descumprirem os horários e demais medidas sanitárias serão autuados pela fiscalização e lacrados por 7 dias.

Após reunião do Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus, o prefeito Zé Carlos do Pátio disse à imprensa que um novo lockdown, fechamento total das atividades, pode sair nos próximos dias. “Se até terça-feira (1/6) piorar, nós vamos decidir pelo lockdown. Eu acho que é o momento de endurecer: sem vacina, sem leitos e aumentando os casos. Não tem como… Estamos numa situação muito difícil”, avaliou.

De qualquer forma, no início da noite de ontem (27), foi definido que a cidade, a princípio, terá toque de recolher das 21 horas às 5 horas. As alterações estão no Decreto Municipal 10.104, de 27 de maio de 2021, publicado ontem pela Prefeitura de Rondonópolis.

O novo decreto municipal determina que haverá restrição de circulação de pessoas na cidade das 21 horas às 5 horas, com permissão do funcionamento das atividades e serviços de segunda-feira a sábado, das 5 horas às 20 horas. Aos domingos os estabelecimentos podem abrir das 5 horas às 12 horas e fica vedado o funcionamento das atividades em feriados.

Restaurantes, lanchonetes, trailer de lanches, cafés, pizzarias e congêneres poderão funcionar das 5 horas às 20 horas, de segunda-feira a sábado, e aos domingos das 5 horas às 14 horas, respeitando a capacidade máxima do local de 30%, sendo vedado o funcionamento aos feriados. Fica autorizado o funcionamento em sistema drive thru e retirada no local até as 20h45 e o delivery até as 23h59.

O comitê também definiu pela permissão da utilização de som ao vivo em bares, restaurantes e congêneres, desde que até as 20 horas.

Além disso, hipermercados, atacadistas, supermercados, quitandas, feiras, padarias, açougues podem funcionar de segunda-feira a domingo das 5 horas às 20 horas, sendo permitida a entrada nos estabelecimentos de apenas uma pessoa por família. As igrejas poderão funcionar de segunda-feira a domingo das 5 horas às 20 horas.