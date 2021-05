A geração de empregos em Rondonópolis contrariou as expectativas do mercado de trabalho para o mês de abril. Mesmo em um dos piores momentos da pandemia e sendo um dos municípios de Mato Grosso com mais medidas restritivas adotadas no mês de abril para conter a proliferação do coronavírus, a cidade ainda fechou o quarto mês do ano com saldo positivo na geração de empregos formais. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia, Rondonópolis teve 2.648 admissões e 2.395 desligamentos em abril, registrando saldo de 253 novos empregos criados.

O setor que ganhou destaque em abril foi o da Construção Civil, que fechou o mês com 150 novas vagas de trabalho com carteira assinada abertas. Foram 362 admissões e 212 desligamentos, crescimento de 2,60% na geração de empregos.

Os demais setores, apesar de queda na abertura de novas vagas com relação aos meses anteriores, como o de Serviços, Comércio e Indústria, mantiveram saldos positivos em abril. No Comércio 712 trabalhadores foram admitidos e 666 desligados, saldo de 46 novos postos de trabalhos abertos. O mesmo saldo (46) foi registrado pela Indústria, que admitiu 405 trabalhadores e desligou 349.

O setor de Serviços foi um dos que teve maior impacto negativo na geração de empregos em abril, mas, mesmo assim, promoveu a abertura de 37 novas vagas de trabalho, com 1.129 admissões e 1.092 desligamentos. Já, o setor Agropecuário, fechou mais vagas de trabalho do que abriu. Foram admitidos 40 trabalhadores e desligados 66, saldo negativo de 26 vagas.

Mato Grosso também fechou o mês de abril com saldo positivo de empregos, com 1.901 novas vagas de trabalho com carteira assinada. No Estado, os destaque foram Cuiabá, que fechou abril com maior geração de empregos em Mato Grosso, abrindo 1.071 novas vagas de trabalho. Em segundo, ficou Sinop, que pela primeira vez no ano registrou saldo de emprego maior que Rondonópolis.

A cidade do norte do Estado, fechou abril com a abertura de 341 novas vagas de emprego formal. Rondonópolis fechou abril com a terceira maior geração de empregos em Mato Grosso (253), seguida de Primavera do Leste, que teve saldo positivo de 204 vagas abertas.