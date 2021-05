A previsão de entrega de vacinas para segunda dose da Coronavac para Rondonópolis é apenas a partir do começo de junho próximo. Na cidade 6.353 pessoas ainda aguardam a segunda dose da Coronavac. Enquanto as novas doses não chegam, as pessoas que tomaram a primeira dose e já estão aptas a tomarem a segunda dose da Coronavac devem esperar.

Neste dia 25 de maio chegaram em São Paulo mais de 3 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) para produção da CoronaVac. Com o material, o Instituto Butantan produzirá 5 milhões de doses da vacina contra a covid-19. Os insumos são enviados pela biofarmacêutica Sinovac e, no Brasil, passam pelos processos de envase, rotulagem, embalagem e controle de qualidade.

De acordo com o governo paulista, todo esse processo dura, em média, de 15 a 20 dias. Depois de prontas, as doses são entregues ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. Por isso, a estimativa do envio das doses aos estados e municípios é para a partir de 9 de junho.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em Rondonópolis, ainda faltam receber a segunda dose da Coronavac: trabalhadores da saúde (total 196); pessoas de 80 anos acima (132); pessoas de 75 a 79 anos (372); pessoas de 70 a 74 anos (807); pessoas de 65 a 69 anos (2.896); pessoas de 60 a 64 anos (1.484); pessoas de 60 anos institucionalizadas (181); forças de segurança e salvamento (371); deficiência institucionalizada (3); e funcionários do sistema de privação de liberdade (78).

O Governo do Estado, por sua vez, diz que enviará as doses que faltam para Rondonópolis, porém afirma não ter como definir uma data, já que dependia da retomada da produção pelo Butatan, fabricante da vacina, e seu posterior envio do Ministério da Saúde.