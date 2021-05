Ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas de Rondonópolis sobe mais um dia, atinge 95% e hospitais da cidade contam com apenas três leitos disponíveis. Ontem (26), de acordo com dados do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, 57 pessoas estavam internadas em leitos de UTIs na rede pública da cidade. Outras 9, na rede privada. No total, 132 pessoas estavam internadas em hospitais de Rondonópolis até o fim da tarde de ontem.