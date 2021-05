Contrariando o posicionamento do governador Mauro Mendes, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) aprovou na sessão de ontem (26), por unanimidade, o Projeto de Lei Complementar (PLC) 18/2021 de autoria do deputado estadual Faissal Calil (PV), que prevê a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a energia solar. A matéria foi colocada em pauta para ser deliberada em segunda votação após um pedido do parlamentar. O texto agora segue para sanção do governador Mauro Mendes, que já deixou claro não concordar com a isenção do imposto.

O PLC altera trechos da Lei 631/2019, que já determinava a isenção.

No entanto, o trecho daquela legislação permitia brechas em seu entendimento, por conta da citação ao Convênio 16/2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Este convênio acaba deixando uma lacuna para cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição da rede de energia (TUSD).

“Desta forma, fica fixado que até 31 de dezembro de 2027, não será mais cobrado ICMS sobre a energia solar em Mato Grosso. Agora os consumidores que fazem uso de usinas solares fotovoltaicas e aqueles que pretendem aderir a esta modalidade de geração de energia elétrica, terão muito mais segurança jurídica, sem sustos em suas contas. Esta é a palavra-chave”, afirmou Faissal.