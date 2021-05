A Polícia Militar irá se posicionar pela lei seca e toque de recolher durante a próxima reunião do Comitê do Crise, que ainda não tem data para ocorrer, porém pode acontecer uma convocação a qualquer momento, uma vez que a classificação de risco de Rondonópolis para contágio do novo coronavírus era moderada e agora está alta.

Esse posicionamento da PM foi feito pelo tenente-coronel Osório, ontem (25), durante a reunião da comissão formada por vereadores no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, com proprietários de bares, restaurantes e promotores de eventos de Rondonópolis, para traçar uma força tarefa visando mais conscientização e responsabilidade quanto às medidas para evitar aglomerações, assim como respeito às medidas sanitárias de enfrentamento a pandemia da Covid-19.

Em sua fala na reunião, o tenente-coronel Osório destacou que todos, tanto comerciantes quanto população, devem primar pelo bom senso e responsabilidade perante a gravidade da pandemia da Covid-19, onde muitas pessoas estão ignorando o perigo que assola a saúde pública. “Hoje o posicionamento da Polícia Militar é pela lei seca, funcionamento do comércio até as 20 horas e toque de recolher às 21 horas. Na próxima reunião do Comitê Crise, este será o posicionamento da PM! Esta posição pode ser rígida, mas infelizmente o coletivo deve ser assegurado e vamos cumprir a lei e fiscalizar. A última operação da PM neste sentido foi preciso utilizar um efetivo policial de mais de 150 policiais em um estabelecimento onde 174 pessoas foram devidamente conduzidas à delegacia. Infelizmente, este fato demonstrou, mais uma vez, tamanha está a irresponsabilidade do ser humano. Pessoas ali não estavam preocupados com a taxa de risco da Covid-19 ou se iria ou não levar o vírus para o pai ou para mãe. É crítica a situação que vivemos no estado. Todos os dias estamos fazendo deslocamento e recebendo chamados”, avaliou tenente-coronel coronel Osório na reunião. Segundo o chefe do Departamento de Saúde Coletiva, Paulo Padim, a Vigilância Sanitária terá uma atuação mais rígida contra os estabelecimentos comerciais onde estejam as aglomerações, aplicando notificações, multas e, principalmente, a suspensão dos alvarás de funcionamento.