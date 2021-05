A taxa de ocupação dos leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da rede pública sobe novamente e chega a 93,3%. Ontem (25), apenas 4 leitos de tratamento intensivo estavam disponíveis nos hospitais da cidade, descontando as vagas disponíveis e as sobrecargas. Ao todo, 56 pacientes estavam internados em UTIs públicas. Mais 10 estavam em leitos de UTI privada.

Rondonópolis não teve registros de óbitos pela Covid-19 nas últimas 24 horas e confirmou mais 51 novos casos da doença. Desde o início da pandemia, 28.751 pessoas já se infectaram com a doença e destas, 776 perderam a vida em decorrência do coronavírus, 26.851 se recuperaram e 1.124 continuam em tratamento com o vírus ativo. Conforme dados do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde divulgado ontem (25), 1.014 pessoas seguem em tratamento domiciliar e 110 estão internadas em hospitais da cidade.