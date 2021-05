A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso divulgou ontem (25) a nova classificação de risco para a Covid-19 nos municípios do Estado e Rondonópolis subiu novamente para o risco “alto”. A cidade se mantinha há duas semanas com classificação de risco “moderado” e, na semana passada, ampliou as flexibilizações nas medidas de segurança.

Com a mudança, que já era prevista em função do aumento da média de casos da doença e elevação na taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), a Prefeitura pode adotar novas restrições com a atualização do decreto municipal em vigor. Diante da alteração na classificação, a Secretaria Municipal de Saúde informou ontem que, apesar de não ter data marcada para nova reunião do Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus do Município, uma convocação pode ocorrer a qualquer momento.