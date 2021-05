Rondonópolis teve mais três mortes em decorrência da Covid-19 registradas. Um óbito ocorreu no último sábado (22) e duas mortes foram confirmadas nas últimas 24 horas. Na cidade, 776 pessoas já perderam a vida em função da doença. Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde divulgado ontem (24).

Ontem, Rondonópolis estava com 81,7% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da rede pública ocupados. Os hospitais contavam com 11 leitos de UTI disponíveis. O Hospital Regional de Rondonópolis tinha 20 pacientes internados em UTI, o Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz contava com 8 pacientes na UTI e na Santa Casa de Misericórdia, 21 pacientes estavam em leitos de UTI. Nos hospitais públicos, 49 pessoas estavam internadas em tratamento intensivo. Mais 9 pacientes estavam internados em UTI privada.

Nas enfermarias públicas, a ocupação chegou a 46,2%, com 49 leitos disponíveis e, nas enfermarias da rede privada, a ocupação era de 56,3%, com 21 leitos disponíveis. No total, 127 pessoas estavam internadas em hospitais de Rondonópolis conforma dados divulgados no final de tarde ontem.

SITUAÇÃO DA COVID-19 EM MATO GROSSO

Mato Grosso volta a registrar alta na ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e fecha o dia de ontem (24) com 87,43% dos leitos ocupados. Em todo Mato Grosso, 452 pessoas estão internadas no tratamento intensivo na rede pública e 332 em enfermarias. São 67 leitos de UTIs disponíveis na rede pública de saúde.

Mais 31 óbitos em decorrência da Covid-19 foram confirmados nas últimas 24 horas em Mato Grosso. Desde o início da pandemia, 10.706 mortes pela doença foram registradas. Os dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) mostram ainda que ontem, mais 1.399 novos casos foram registrados no Estado. No total, 395.276 pessoas se infectaram com o coronavírus desde o início da pandemia.