Depois de suspender mais uma vez a vacinação dos idosos com a segunda dose da vacina Coronavac na última sexta-feira (22), alegando falta de doses, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou ontem (24) que Rondonópolis necessita de mais 6.520 doses para completar o calendário de imunização dos idosos que ainda esperam a segunda dose. Não foi, contudo, definida data de vinda de mais doses para a retomada da imunização desse grupo.

Segundo a Prefeitura, o secretário municipal de Saúde, Vinícius Amoroso, esteve ontem em Cuiabá em uma reunião com o secretário de estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, para solicitar o envio de mais doses da Coronavac para que a cidade conclua a vacinação. Foram pedidas mais 6.520 doses, que seria a quantidade necessária para imunizar todos que aguardam a segunda administração.

Ocorre que até semana passada, a Saúde do Município confirmava que pouco mais de 4 mil idosos ainda precisavam tomar a segunda dose e que as remessas da Coronavac recebidas pelo Município na última semana seriam suficientes para imunizar a todos, porém agora a Saúde diz que, na verdade, utilizou todas as doses recebidas (mais de 5 mil) e ainda precisa de mais 6 mil. A reportagem do A TRIBUNA solicitou uma explicação da Prefeitura de Rondonópolis sobre a diferença na quantidade de doses, já que o Município havia afirmado que necessitava de 4.950 doses da vacina Coronavac para concluir a imunização dos idosos (tendo recebido esse contingente), mas agora afirma que ainda faltam mais de 6 mil pessoas para receberem a segunda dose, e foi informada que as doses que faltam foram solicitadas. Vinícius Amoroso explicou que a diferença na quantidade de doses divulgada anteriormente e agora ocorreu, pois os números anteriores se referiam apenas a quantidade de pessoas em que o prazo para a administração da segunda dose da Coronavac já havia vencido. Na última semana, segundo o secretário, mais pessoas chegaram no prazo de tomar a segunda dose. Atualmente, com a dose vencida, mais 6,5 mil pessoas precisam da segunda dose em Rondonópolis. RONDONÓPOLIS CONFIRMA QUE VAI RECEBER VACINAS DA PFIZER

Ontem, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que Rondonópolis poderá receber doses da vacina da Pfizer, cujas duas primeiras remessas recebidas pelo Governo do Estado, foram destinadas exclusivamente para Cuiabá e Várzea Grande. No entanto, ainda não há data confirmada de quando as doses chegarão em Rondonópolis.

A decisão foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde em reunião em Cuiabá com a presença do secretário municipal de Saúde, Vinícius Amoroso, e uma comissão de vereadores de Rondonópolis. Segundo a Prefeitura, o Governo do Estado vai sinalizar para o sistema de saúde federal que a cidade têm espaço e local adequado para as vacinas. Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde firmaram uma parceria com a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) para viabilizar condições de armazenamento das doses. Para isso, a instituição cedeu um refrigerador capaz de estocar as vacinas dentro das normas e condições exigidas pelo fabricante e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), principalmente em relação à temperatura.