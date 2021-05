Após reunião com vereadores de Rondonópolis, visita na Secretaria Municipal de Saúde com os deputados Dr. João Matos (MDB) e Wilson Santos (PSDB) e cobrança feita pelo deputado estadual Thiago Silva (MDB) no parlamento estadual, na última quarta-feira (19), a Comissão de Intergestores Bipartite de Mato Grosso, vinculada a Secretaria Estadual de Saúde, publicou no Diário Oficial do Estado a Resolução 49, de 21 de maio, que dispõe sobre a expansão da entrega das vacinas Pfizer no Estado.

De acordo com a resolução, receberão vacinas as cidades de Rondonópolis, Primavera do Leste, Diamantino, Campo Verde, Várzea Grande, Cáceres, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso e Sinop. As diretrizes da resolução 49 obrigam que as cidades que irão receber estejam às 2h30 de Cuiabá seja por transporte aéreo ou rodoviário (veículo refrigerado), a fim de ampliar a segurança da preservação da temperatura indicada (-15º a -25º). Além disso, as unidades de saúde deverão apresentar mecanismos de agendamento para a vacinação.