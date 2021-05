Reflexo do relaxamento quanto às medidas preventivas ao novo coronavírus, com a flexibilização das restrições impostas pelo poder público, as UTIs e enfermarias de atendimento a pessoas com Covid voltaram a registrar índices preocupantes de ocupação em Rondonópolis. Em muitas unidades, a lotação máxima voltou a ser registrada neste fim de semana. Diante desse cenário, as autoridades de saúde não descartam um novo colapso no sistema de saúde da cidade.

Nas últimas semanas, os leitos para atendimento de pacientes com Covid estavam em uma situação bem tranquila. As UTIs públicas de Covid, por exemplo, estavam registrando entre 70% e 80% de ocupação. Neste fim de semana, o Jornal A TRIBUNA teve acesso a dados da Prefeitura de Rondonópolis que mostram um quadro totalmente diferente. A UTI Covid do Hospital Regional, com 30 leitos, por exemplo, voltou a registrar 100% de ocupação, com a ponderação de que houve três altas médicas.

Das 34 vagas nas enfermarias de Covid do Hospital Regional, 32 delas voltaram a ser preenchidas. Na Santa Casa de Rondonópolis, 19 dos 20 leitos de UTI Covid voltaram a ficar ocupados. A enfermaria Covid da Santa Casa conta com 13 leitos ocupados de 20 existentes. A UTI do Hospital Municipal está com oito dos 10 leitos ocupados. Já a enfermaria de Covid da rede municipal está com todas as 18 vagas ocupadas. No Hospital Unimed, todos os 10 leitos de UTIs estão com pacientes.

O quadro voltou a ficar preocupante na rede hospitalar e, segundo o secretário municipal de Saúde, Vinícius Amoroso, se não houver o devido cuidado por parte da população, daqui a alguns dias Rondonópolis estará vivendo um novo caos na pandemia, por mais que haja esforços das autoridades de saúde em ampliar o número de leitos de UTIs e de atendimento.

“As pessoas não estão colaborando… Olha a situação desse bar com cerca de 200 pessoas aglomeradas neste fim de semana. As pessoas acham que acabou Covid-19! Reuni-me nesta sexta-feira com secretários de 19 municípios da região e todos estão com a mesma preocupação. A gente não sabe mais o que faz!”, desabafou Vinícius ao A TRIBUNA.