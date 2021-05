O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (Sintep/MT) definiu na noite desta sexta-feira (21/5) pelo não retorno às aulas presenciais nas escolas estaduais, sem a vacina e completa imunização dos profissionais da área, com as duas doses. A assembleia geral foi realizada de maneira virtual. A categoria também decidiu pela aprovação do indicativo de greve e marcou nova assembleia geral para o próximo dia 31, quando poderá ser deflagrada greve caso o Governo do Estado mantenha o calendário de volta às atividades presenciais.

De acordo com o Sintep, o posicionamento dos educadores para permanência das atividades remotas foi reafirmado diante do quadro de contaminação e mortes pela Covid-19 nas diferentes regiões do estado. A falta de infraestrutura e, até mesmo, Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) foram reafirmados.

Os profissionais lembraram que não pararam de trabalhar, mantendo inclusive uma agenda de atividades ainda mais exaustiva, com o atendimento online. Porém, segundo eles, é a forma mais segura para todos. Destacaram a falta de condições das escolas, citaram falta de água em várias unidades, problemas de equipamentos danificados (caixa d’água, pias nos banheiros). Segundo afirmaram, a situação é inviável diante da pandemia e ainda pior para receber estudantes, diante dessas condições. A categoria pontuou as dificuldades e deficiências vivenciadas para atuar até mesmo de forma presencial e remota, como foi deliberado pela portaria nº 333/2021. O Sintep reafirmou que os trabalhadores da educação não devem ir para as escolas, pois não é um ambiente seguro, e todos estarão sujeitos a se contaminarem. VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Nesta semana o governador Mauro Mendes garantiu que os professores serão vacinados contra a Covid-19 e estabeleceu a imunização da categoria como prioridade, porém não havia informada data para o início da vacinação. O Governo do Estado informou que a Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso (CIB-MT) decidiu que a vacinação contra a Covid-19 dos trabalhadores da Educação poderá começar após o término da imunização dos profissionais da Segurança Pública. A deliberação foi feita em reunião colegiada, na última quarta-feira (12) e será precedida de uma resolução técnica. Ficou decidido que, após a conclusão da vacinação dos profissionais da Segurança Pública, 10% do quantitativo que chegar para a primeira dose será destinado aos trabalhadores da Educação.

A CIB é composta por membros do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems-MT) e da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) e as decisões validadas pela Comissão precisam ser unânimes. O secretário estadual de Saúde e presidente da CIB, Gilberto Figueiredo, enfatizou que o público de trabalhadores da Educação já está contemplado pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.