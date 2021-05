Os policiais foram até o bar onde, segundo denúncias, cerca de 200 pessoas estavam aglomeradas, sem utilização de máscaras de proteção, consumindo bebidas alcoólicas e utilizando narguilé, bem como trancando as ruas do local com veículos estacionados.

No local, a Polícia Militar verificou que um grande número de pessoas estavam aglomeradas e descumprindo as medidas de restrições determinadas em decretos e conduziu 168 pessoas detidas para a 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis. Entre os conduzidos, conforme a PM, estavam menores de idade e os proprietários do estabelecimento.

A Polícia Militar utilizou micro-ônibus para o transporte dos presos até a delegacia. Eles foram levados sem algemas.

De acordo com a PM, 144 pessoas foram multadas por descumprimento das medidas constantes nos decretos municipal de estadual. A multa foi de R$ 500 por pessoa. O estabelecimento também recebeu multa no valor de R$ 10 mil. Segundo a polícia, os responsáveis pelo estabelecimento já haviam sido orientados mais de uma vez para que cumprissem as restrições.

No bar, também foi apreendido dinheiro e uma porção de cocaína que foram encontrados no banheiro do estabelecimento. A PM continua com a Operação Dispersão IV, que visa garantir o cumprimento das medidas restritivas contra a pandemia e outros crimes.