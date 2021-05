A partir desta segunda-feira (24) devem se vacinar com a primeira dose contra o coronavírus pessoas com comorbidades com mais de 18 anos, pessoas com mais de 35 anos com deficiência permanente e portadores de doenças raras, bem como idosos com mais de 60 anos e que ainda não tomaram a primeira dose da vacina. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou neste sábado (22) o cronograma de vacinação da próxima semana. Esses grupos poderão se vacinar de segunda-feira (24) a quarta-feira (26).

A Secretaria Municipal de Saúde orientou que para as pessoas com comorbidades, deficiência permanente e portadores de doenças raras, deve ser apresentado nos locais de vacinação com um desses documentos: laudo médico, cartões de gratuidade do transporte público, comprovante do recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou documento de atendimento em unidades especializadas em atendimento de pessoas com deficiência, além de documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação. Para pessoas com deficiência física aparente, não será necessário documento de comprovação.

SEGUNDA DOSE

Na quinta-feira (27) e na sexta-feira (28), a Secretaria Municipal de Saúde informou que devem se vacinar os idosos com 80 anos ou mais com a segunda dose da vacina Astrazeneca. Para esse público, a imunização acontece no Estádio Municipal Luthero Lopes das 8 horas às 16h30 em sistema drive thru.

Também haverá vacinação nos postos de saúde dos bairros Pedra 90, Serra Dourada e Cohab. Nestes locais, a imunização ocorre das 8 horas às 11 horas para mulheres de das 13 horas às 16h30 para os homens.

A Saúde orienta que os idosos com mais de 80 anos verifiquem a data marcada no cartão de vacinação para o recebimento da segunda dose da vacina Astrazeneca antes de procurarem um dos pontos de vacinação.