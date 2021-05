Mato Grosso pode estar entrando na terceira onda da pandemia da Covid-19. Esse foi o alerta feito pelo secretário de Estado da Saúde, Gilberto Figueiredo, em uma entrevista ontem (20) para uma rádio da Capital. Segundo o secretário, o número de óbitos é significativo no Estado e isso somado a identificação de oito variantes do coronavírus ativas em Mato Grosso e a falta de cuidados da população.

“Acho que já estamos em uma terceira onda que é quando se tem um período de declínio e começa uma nova onda que já começa a parecer. A gente tem novas variantes, em alguns municípios vemos um crescimento substancial e, provavelmente, nós temos uma onda nova a ser administrada daqui para frente. Já estivemos em uma situação mais confortável, em que pese a ocupação dos leitos de UTI esteja em 77%, os efeitos deste crescimento, do que se começa a apresentar, vamos perceber na hospitalização daqui a 15 ou 20 dias”, explicou o secretário.

Ontem (20), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que mais 47 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 em Mato Grosso. Os óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. De acordo com dados da SES, 10.595 óbitos já foram confirmados no Estado desde o início da pandemia.

Mato Grosso também confirmou nas últimas 24 horas mais 2.008 casos da doença. No Estado, 390.215 pessoas já se infectaram com o coronavírus. Destas, 368.199 se recuperaram e 9.840 estão em isolamento domiciliar.

Há ainda 408 pessoas internadas em UTIs públicas e 322 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação nos hospitais de Mato Grosso está em 78,92% para UTIs adulto e em 37% para enfermarias adulto.

PANDEMIA EM RONDONÓPOLIS

Ontem, em Rondonópolis, foram registradas mais quatro mortes pela Covid-19. De acordo com dados do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, os quatro óbitos ocorreram nas últimas 24 horas. Perderam a vida dois homens e duas mulheres. Desde o início da pandemia, 771 pessoas morreram em decorrência do coronavírus.