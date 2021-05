A Cooperativa de Trabalho do Vale do Teles Pires (Coopervale), alvo da Operação Esforço Comum, desencadeada na manhã de ontem (20) pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco), mantém contratos com a Prefeitura de Rondonópolis desde 2017. Em quase cinco anos, o Município já pagou à empresa cerca de R$ 145 milhões. Os valores se referem aos pagamentos efetuados pela Prefeitura e podem ser obtidos no Portal de Transparência do Município. Desde o começo do ano, o A TRIBUNA vinha noticiando denúncias de possíveis irregularidades na atuação da cooperativa na cidade.