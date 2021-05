De acordo com o Ministério Público, as investigações apontam irregularidades na contratação de prestação de serviços terceirizados envolvendo agentes públicos e a cooperativa Coopervale. As investigações até o momento revelaram que a cooperativa firmou contrato com diversos municípios mato-grossenses e estendeu sua atuação para outros estados da federação. Contudo, há indícios de que houve prévio ajuste para contratação da cooperativa, ao menos junto ao Município de Rondonópolis, que resultou no pagamento de mais de R$ 67 milhões pela prestação de serviços.

Ainda conforme informações do MP, as investigações que são conduzidas pela unidade do Gaeco de Rondonópolis, com o apoio das atividades operacionais do Gaeco de Cuiabá, Sorriso, Barra do Garças e Cáceres, além da Polícia Judiciária Civil por meio das delegacias de Combate à Corrupção (Deccor), Especializada de Roubos e Furtos (Derf) e regionais, apontam indícios de que vários indivíduos são utilizados como prováveis “laranjas” para devolução dos valores pagos à cooperativa para agentes públicos e outros particulares possivelmente que estejam atuando na “lavagem de dinheiro”.

OUTRO LADO

Em nota, a Prefeitura de Rondonópolis informou que está cooperando com as investigações e fornecendo toda a documentação solicitada pelo Gaeco referente aos processos de licitações e contratos firmados com a Coopervale. Segundo o Municípios, os processos foram feitos conforme a legislação e as determinações da Lei das Licitações e atenderam a legalidade e transparência, podendo ser consultados por todos os cidadãos no Portal de Transparência do Município.