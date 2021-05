A Concessionária Rota do Oeste concluiu e liberou para uso dos pedestres a passarela localizada no km 202 da BR-163/364, próximo ao viaduto da Presidente Médici, em Rondonópolis. O valor da obra foi de R$ 2 milhões, custeado com recursos da arrecadação do pedágio.

A intenção é ampliar a segurança de pedestres e ciclistas, que estejam desmontados e empurrando a bicicleta. A estrutura é de uso exclusivo desses grupos de usuários da rodovia. Não é autorizado aos motociclistas o tráfego pela estrutura com o objetivo de reduzir trajetos. A prática proibida corresponde à infração gravíssima, com penalidade de multa, segundo o artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A fiscalização compete à Polícia Rodoviária Federal (PRF).