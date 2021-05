A Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso (CIB-MT) aprovou a resolução que estabelece a distribuição, o armazenamento e a aplicação das 109.352 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 90.800 doses da AstraZeneca e 9.360 doses da Pfizer, recebidas na última terça-feira (18/05), e 9.192 doses da CoronaVac, remanescentes do estoque estratégico do estado.

Rondonópolis recebe agora mais 7.780 doses. A logística de distribuição das doses aos municípios já teve início nesta quarta-feira (19/05). Entre o total encaminhado para Rondonópolis, 4.290 é para primeira dose e 3.490, pra segunda dose, sendo todas da AstraZeneca.

A Resolução n° 47 definiu que as segundas doses (D2) da AstraZeneca serão entregues aos municípios na data mais próxima do vencimento para a aplicação, de modo a garantir a conclusão do esquema vacinal em quem já recebeu a primeira dose e para a aplicação da primeira dose em pessoas com comorbidades e deficiência permanente grave. O documento ainda determina que as unidades de AstraZeneca desta nova remessa sejam utilizadas como segunda dose em idosos entre 65 e 69 anos.

Já as doses da Pfizer devem ser utilizadas como segunda dose em pessoas com comorbidades ou deficiência permanente e gestantes ou puérpera e serão distribuídas somente para os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, devido à logística e o prazo curto de utilização da vacina. Os municípios deverão acompanhar os imunizados com a primeira dose para que esses possam receber prioritariamente a segunda dose dentro do período estipulado.

Para as vacinas Pfizer e AstraZeneca, o prazo para a aplicação da segunda dose é de até 12 semanas após a primeira dose. Já o imunizante CoronaVac requer o intervalo de 14 a 28 dias para a aplicação da segunda dose.

Caso os municípios alcancem a completa vacinação dos públicos-alvo estabelecidos para a imunização, a CIB orienta a continuidade da imunização dos demais públicos elencados pelo Ministério da Saúde.