A 6ª Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis abriu um procedimento administrativo para acompanhar e discutir a política municipal de controle e fiscalização de calçadas. O Ministério Púbico de Mato Grosso (MP/MT) estabeleceu prazo de 20 dias para que a Prefeitura de Rondonópolis forneça todas as informações sobre a questão. Depois de obter as informações necessárias, a Promotoria informou que será marcada uma Audiência Pública para debater sobre o tema.

O promotor ressalta que a iniciativa se faz necessária mediante as inúmeras barreiras arquitetônicas existentes nas calçadas da cidade, edificadas sem observar as regulamentações da lei ou danificadas e irregularmente ocupadas por equipamentos particulares e públicos e ainda, em muitos casos, simplesmente não edificadas, sem que haja fiscalização adequada por parte da Prefeitura.

No procedimento, o promotor explica que a Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada em princípios como desenvolvimento sustentável das cidades e da acessibilidade universal e no artigo 4º, inciso III, propunha a “facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados de acordo com a lei em vigor”.

Segundo Ari Madeira, dificilmente se consegue caminhar um quarteirão completo na cidade sem ter que desviar de obstáculos diante da “ausência de calçadas, desídia ou ignorância em relação ao dever de conservação das calçadas públicas, aliada a deficiência crônica do ente municipal em realizar a fiscalização e correção das irregularidades”.

Para comprovar os problemas encontrados na cidade com relação à falta de acessibilidade nas calçadas, o promotor juntou vários registros fotográficos que comprovam a atual situação. Os problemas são identificados em vários locais, em calçadas de edificações públicas e privadas. Há o registro de imóveis particulares, tanto comerciais como residenciais, sem calçadas ou com o passeio irregular e com obstáculos na Avenida Lions Internacional, na Avenida Júlio Campos e em diversas vias na Vila Poroxo, bem como em prédios públicos como a Câmara Municipal e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.



No procedimento, o promotor lembra que há inúmeras leis municipais que tratam das construções das calçadas e das responsabilidades que cabem ao Poder Público Municipal e também aos proprietários, bem como das penalidades a serem aplicadas para quem não cumprir com a legislação. Ele acrescenta, no entanto, que mesmo assim, não há em Rondonópolis registro de programa permanente e eficiente na divulgação de informações, incentivos fiscais e nem mesmo execução direta pela administração pública de obras de calçadas com a cobrança de contribuição de melhorias.

De acordo com Ari Madeira, se faz necessário que providências sejam tomadas de forma razoável e atentando aos princípios constitucionais da administração pública sem onerar excessivamente a comunidade no processo de adequação de calçadas e sem “continuar de olhos fechados para quem mais precisa: pessoas idosas, pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas com deficiência”.