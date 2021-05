O Jornal A TRIBUNA traz a análise da média móvel de casos da Covid-19 e mortes em decorrência da doença, que é o cálculo recomendado por especialistas para avaliar a atual situação da pandemia. A análise foi realizada a partir dos dados oficiais do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, que são divulgados diariamente. O cálculo, tanto do número de mortes como de casos, teve como base as semanas compreendidas entre os dias 29 de abril e 5 de maio e 13 a 19 de maio.

Com relação ao número de óbitos em decorrência da doença, a média móvel na semana de 29 de abril a 5 de maio foi de 2, já na semana atual, de 13 a 19 de maio, a média móvel de mortes em Rondonópolis chegou a 2,2. No período, ocorreu aumento de 10% na média móvel de óbitos, o que indica novamente estabilidade nos índices da pandemia.

Os indicadores permitem mostrar se as mortes causadas pelo coronavírus estão aumentando, diminuindo ou estáveis. O mesmo vale para os novos casos que são registrados diariamente, que mostram se o volume de infecção está subindo, estabilizado ou caindo. A partir dessa análise é possível acompanhar a evolução da pandemia.

DADOS DIÁRIOS DA PANDEMIA EM RONDONÓPOLIS

Ontem (19), mais uma morte em decorrência da Covid-19 foi registrada na cidade e 92 novos casos da doença foram confirmados nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 28.268 pessoas se infectaram com o coronavírus e 767 morreram em decorrência da doença. Do total de infectados, 26.363 pessoas já se recuperaram e 1.138 continuam em tratamento com o vírus ativo.

A Secretaria Municipal de Saúde não divulgou ontem no boletim epidemiológico da Covid-19 as informações sobre internações e ocupações de leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas e privadas e das enfermarias.

PANDEMIA EM MATO GROSSO

Ontem (19), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou mais 39 óbitos em decorrência da Covid-19 no Estado. Também foram confirmados mais 1.937 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Em Mato Grosso, 9.464 pessoas estão em tratamento domiciliar, 394 estão internadas em UTIs públicas e 319 em enfermarias públicas.

Com isso, a taxa de ocupação dos leitos de UTIs públicos nos hospitais do Estado é de 77,25% e nas enfermarias de 36%.

Desde o início da pandemia, 10.548 pessoas perderam a vida em função do coronavírus, 388.207 já se infectaram com o vírus e 366.623 se recuperaram.