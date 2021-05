Casos de depredação e furtos em prédios da cidade estão cada dia mais comuns e têm causado inúmeros problemas. Os casos estão ocorrendo tanto em propriedades privadas como públicas. No antigo prédio que abrigava o supermercado Super Center, no centro, o abandono já incomoda empresários e moradores da região há tempos.

No local, até a fachada da edificação foi furtada. Praticamente não sobrou mais nada no local. O caso do prédio do antigo Super Center vem sendo denunciado há alguns anos. Nos últimos meses, toda estrutura começou a ser furtada, desde grades até o telhado metálico. O local continua um grande problema para a vizinhança da região, já que, além de se tornar abrigo para desocupados ou usuários de drogas, está repleto de sujeira e ainda virou uma grande criadouro do mosquito Aedes aegypti.

Furtos de cabos e outros objetos também vêm ocorrendo em obras do Poder Público. No bairro Vila Goulart, por exemplo, na semana passada, a construção que irá abrigar o Posto de Saúde da Família, concluída recentemente, já foi invadida. De lá, furtaram todo o cabeamento de comunicação e elétrico. Outros locais também foram invadidos e furtados. No final de 2020, até mesmo os aparelhos de ar-condicionado foram furtados do Posto de Saúde do Parque São Jorge, que estava em reforma. Moradores, inclusive, vêm denunciando que até mesmo as telhas da cobertura do espaço da Feira da Vila Aurora estão sendo furtadas. Quem passa pelo local já consegue ver que a cobertura está com vários espaços vazios.

Recentemente, o pioneiro José César Ferrari, conhecido empresário do ramo de bebidas procurou a reportagem do A TRIBUNA, para denunciar que o prédio localizado na Avenida Cuiabá com a Rua Floriano Peixoto, no centro, atualmente desativado, está sendo depredado. O proprietário, que já registrou vários boletins de ocorrência, nem sabe mais a quem recorrer.