Rondonópolis registrou mais quatro óbitos em 24 horas entre residentes na cidade em decorrência da Covid-19. Perderam a vida ontem (18), dois homens e duas mulheres. Desde o início da pandemia, 766 pessoas morreram em função do coronavírus na cidade. Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde divulgado ontem.

José Roberto Feltrin faleceu ontem (18) em Rondonópolis. Ele tinha 55 anos, trabalhava como assessor parlamentar do deputado Federal José Medeiros, e estava há cerca de um mês internado no Hospital Municipal Antonio dos Santos Muniz. Feltrin havia testado positivo para a Covid-19 em 12 de abril, segundo amigos próximos, e inicialmente estava em tratamento domiciliar. O sepultamento foi realizado ainda ontem, às 15 horas, no Cemitério da Vila Aurora. Amigos e familiares lamentaram a perda.

Ontem (18), também foram confirmados mais 71 casos. Em Rondonópolis, 28.176 pessoas já se infectaram com o coronavírus. Ainda há 1.117 que estão em tratamento. Destas, 1.017 seguem tratamento domiciliar e 100 estão hospitalizadas.

Nos hospitais de Rondonópolis, 127 pessoas estão internadas, sendo que 40 são residentes em outros municípios. São 43 pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas e 9 em UTIs privadas. A taxa de ocupação das UTIs públicas era de 71,7% ontem, com 17 leitos disponíveis.

Haviam ontem cinco leitos disponíveis na UTI do Hospital Municipal Antonio dos Santos Muniz, mais 10 leitos de UTI disponíveis no Hospital Regional de Rondonópolis e outros dois na Santa Casa de Misericórdia.

Nas enfermarias públicas, a taxa de ocupação era de 51,6%, com 47 pacientes internados e 44 leitos disponíveis. Nas enfermarias da rede privada, a taxa de ocupação ontem era de 58,3%, com 28 pacientes internados e 20 leitos disponíveis.

SITUAÇÃO DA PANDEMIA EM MATO GROSSO

Mato Grosso registrou ontem (18) mais 45 mortes em decorrência da Covid-19. No Estado, 10.509 pessoas já perderam a vida em função da doença. Nas últimas 24 horas, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) também registrou mais 1.827 novos casos confirmados da doença. Desde o início da pandemia, 386.270 pessoas se infectaram com o vírus e 365.146 já se recuperaram.

Em Mato Grosso, conforme dados da SES, 9.042 pessoas estão em isolamento domiciliar e há 398 pacientes internados em UTIs e 340 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 77,13% para UTIs adulto e em 39% para enfermarias adulto nos hospitais públicos do Estado.