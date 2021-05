A vereadora Kalynka Meirelles (PRB) está cobrando do poder público, por meio de uma indicação ao prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) e ao secretário de Saúde, Vinícius Amoroso, a inclusão dos profissionais da imprensa da cidade nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19. Na indicação, a vereadora relata que possuem a necessidade de entrar no grupo prioritário os jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, motoristas e profissionais que atuam nas redações de jornais, sites, revistas e emissoras de rádio e TV, uma vez que a atividade jornalística é considerada essencial diante da pandemia da Covid-19.

“Desde o começo da pandemia, os jornalistas estão na linha de frente de trabalho que passa por contato direto com profissionais da saúde, pacientes e seus familiares, sempre com o objetivo de informar a verdade dos fatos. O trabalho desses profissionais é imprescindível para transmitir a população, através das notícias, as orientações sanitárias que contribuem para prevenção do vírus. De acordo com o sindicato da categoria, no exercício da profissão, esses profissionais estão sendo infectados e já foram registradas mortes de trabalhadores da classe decorrentes da Covid-19 em Rondonópolis”, disse a vereadora.