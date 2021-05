Após receber 4.542 doses da vacina Coronavac ontem (17), a Prefeitura de Rondonópolis anunciou a retomada da imunização dos idosos com a segunda dose hoje (18). Também foi informado a suspensão da vacinação de pessoas com comorbidade até que novas remessas sejam recebidas e possam ser utilizadas como primeira dose.

As doses da vacina Astrazeneca que o Município recebeu ficarão reservadas para administração da segunda dose. Hoje, a Prefeitura informou que devem se vacinar com a segunda dose da Coronavac apenas os idosos que contam com senhas, que foram entregues na última quarta-feira (12) na Escola Estadual Pindorama.

O atendimento para esse grupo acontece em sistema drive thru no Estádio Municipal Luthero Lopes e na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e em mais nove pontos de vacinação: ESF Paineiras, ESF Pedra 90, C.S Cohab, ESF Padre Miguel, ESF Morumbi, ESF Dom Osório, ESF Serra Dourada, ESF Itamaraty e ESF André Maggi.

Os idosos deverão comparecer nos pontos de vacinação conforme o número da senha na seguinte ordem: 8 horas, serão vacinadas as pessoas com as senhas 1 a 200, às 9h30, atendimento para as senhas de 201 a 400, às 13 horas, serão as senhas de 401 a 600 e às 15 horas, senhas compreendidas entre 601 a 900.

Amanhã (19), a vacinação com a segunda dose será para os idosos com 69 anos acima, na quinta-feira (20), para quem tem 68 anos acima e na sexta-feira (21), para os idosos com 67 anos ou mais. A imunização acontece nos mesmos postos de saúde e em sistema drive thru no Estádio Municipal Luthero Lopes, das 8 horas às 16h30. No caso dos demais pontos de vacinação, das 8 horas às 11 horas devem se vacinar as mulheres e das 13 horas às 16h30, os homens.