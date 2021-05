O Ministério Público de Mato Grosso (MP/MT) abriu dois inquéritos civis públicos para acompanhar o processo que levou a rescisão de dois contratos entre o Município e a empresa Geosolo. Segundo a Promotoria, o objetivo é verificar as medições e pagamentos efetuados à empresa contratada, e as razões da referida rescisão contratual e a regularidade da execução contratual.

Com isso, a Prefeitura de Rondonópolis deverá encaminhar em um prazo de 10 dias ao MP as cópias dos processos de licitações que levaram à contratação da empresa, bem como o contrato e eventuais termos aditivos, memorandos e planilhas, devendo ser ainda informado porque a obra está paralisada e o contrato rescindido, e se foi instaurado processo administrativo em desfavor da construtora pela paralisação da obra e constatação de eventuais vícios e defeitos no que foi até agora executado.

A situação das obras paralisadas pela empresa vem sendo acompanhada desde o início deste ano pelo A TRIBUNA. A Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria LTDA mantinha dois contratos com o Município após vencer os processos de licitação. Um dos contratos previa a pavimentação e drenagem no bairro Sagrada Família, além de parte da Avenida Binário, no valor de R$ 11 milhões, e outro contrato incluía as obras de drenagem e pavimentação do Parque Universitário, Carlos Bezerra II, Maria Vetorasso II e a duplicação da Rua Fernando Correa da Costa, com valor de R$ 13,9 milhões. Somados, os dois contratos chegavam a R$ 24,9 milhões.

Após a paralisação das obras pela empresa, que ocorreu ainda no final de 2020, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) a notificou cinco vezes para que retomasse as obras. Sem resultado, foi aberto um processo administrativo no mês de março para averiguar a situação e definir se o contrato seria rompido ou não. A decisão foi tomada no último dia 4 de maio e publicada no Diário Oficial do Município de 11 de maio.