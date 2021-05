Terminou no último domingo (16) o Festival de Teatro de Rondonópolis (FestRondon), com a apresentação de espetáculos infantojuvenis na praça do bairro Alfredo de Castro. A última apresentação com o espetáculo “Eu Chovo, Tu Choves no Cerrado”, do Coletivo Artístico CorpoAnu, encerrou a maratona de apresentações que durou 3 dias e ofereceu teatro gratuito para a população rondonopolitana. De acordo com o responsável pelo Festival, o artista Dheysiel Barbosa, o propósito do festival era movimentar a cena artística no município.

“Foram 5 apresentações de grupos locais, totalizando quase 30 artistas entre atores, equipes técnicas e produção. Foi um final de semana de muita arte. Tivemos um público estimado de 250 espectadores ao longo do evento. Produzir este festival foi uma experiência única em que pude perceber que a arte, o teatro e a transformação social como um movimento capaz de fazer a cada dia e que se torna mais urgente e necessário. Quero vida longa ao FestRondon”, destacou.

Para a atriz Camila Pinho, da Cia CorpoAnu, a escolha do local das apresentações foi fundamental para promover o acesso ao teatro. “Apesar do contexto da pandemia, foi muito importante estar naquele bairro com aquelas crianças. Elas falavam que queriam mais apresentações, perguntando quando nós iriamos voltar”, pontou.

Já o ator Cássyo Ander, também da CorpoAnu, chamou atenção sobre a proximidade com o público. “O teatro on-line é bastante diferente especialmente por causa da relação com público. No presencial, ainda que com as medidas de segurança e distanciamento, a energia das pessoas, especialmente das crianças, é extremamente gratificante para nós artistas”, frisou.

O FestRondon foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc e a parceria do Sesc Rondonópolis, que também contribuiu para a realização do evento. Além de atender a população, o festival também beneficiou artistas locais que receberam cachês simbólicos pelos trabalhos.