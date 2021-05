Rondonópolis ultrapassou a marca de 28 mil infectados pela Covid-19. Segundo dados do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, até ontem, 28.105 pessoas se infectaram na cidade. Nas últimas 24 horas, Rondonópolis registrou mais 68 novos casos da doença. Desde o início da pandemia, 26.214 pessoas já se recuperaram e ainda há 1.129 em tratamento com o vírus ativo.

O boletim epidemiológico mostra ainda que mais oito pessoas morreram em decorrência da Covid-19 na cidade nos últimos dias. Cinco pessoas vieram a óbito no fim de semana e mais três morreram nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 762 pessoas perderam a vida em decorrência do coronavírus em Rondonópolis.

Ontem, a cidade tinha 1.043 pessoas em tratamento domiciliar e 86 pacientes residentes de Rondonópolis internados. Nos hospitais da cidade, o número de internações era de 116 pessoas, sendo que destas, 30 são pacientes que residem em outros municípios.

A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) na rede pública era de 71,7%, com 17 leitos disponíveis. Ontem, 43 pessoas estavam internadas nas UTIs da rede pública e sete na rede privada. Nas enfermarias públicas a ocupação era de 48,4%, com 44 pacientes internados. Nas enfermarias privadas, a taxa de ocupação era de 45,8% com 22 pacientes internados.

PANDEMIA EM MATO GROSSO

No Estado, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou, ontem, mais 44 mortes em decorrência do coronavírus. Também foram confirmados mais 1.822 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 384.443 pessoas foram infectadas com a Covid-19 em Mato Grosso e 363.293 já se recuperaram da doença.