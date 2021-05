Após a construção da ponte da Avenida Beira Rio (Otaviano Muniz), o cruzamento da Avenida Lions com a Rua Fernando Correa começou a enfrentar longas filas de veículos, com o “estrangulamento” do trânsito na confluência. Atualmente, nos horários de pico, é possível ver as extensas filas de veículos, tanto na Rua Fernando Correia como na Avenida Beira Rio, que também faz parte do cruzamento.

Nesta via, a fila de veículos costuma chegar até a segunda rotatória após a ponte. A construção de um viaduto para o trecho é uma das ideias sugeridas por vários segmentos locais. Inclusive, a construção de um viaduto para o local foi uma das propostas de campanha do candidato a prefeito em 2020 pelo DC, Cláudio Ferreira.

“Nossa cidade está muito atrasada nas obras estruturantes, profissionais não são convidados pra debater e projetar soluções funcionais e estéticas pra cidade. Quem falha ao projetar está planejando errado. Junto com amigos arquitetos e engenheiros, fizemos uma proposta pioneira de fazer um viaduto na confluência da Fernando Correa e Otaviano Muniz. Precisamos de pensar grande e planejar uma cidade para 30 anos. Precisamos saber o que queremos ser, se queremos ter uma cidade desenvolvida, de oportunidades ou uma currutela feita à base do improviso”, alertou.

O presidente da Comissão de Transporte e Trânsito da Câmara, vereador Júnior Mendonça (PT), sobre a problemática do trânsito no cruzamento da Avenida Lions Internacional com a Rua Fernando Correia, declarou que a situação poderá ser resolvida a partir de um estudo de viabilidade técnica, mas um viaduto ou algo similar poderá ser a solução para evitar os constantes engarrafamentos de veículos em vários sentidos das pistas, principalmente nos horários de pico.

“Já recebi diversas reclamações dos transeuntes do trânsito rondonopolitano. Todavia o problema do trânsito da cidade vai além de algo pontual. Hoje o caos no trânsito é pulverizado e precisa ser amplamente rediscutido. A partir de uma comissão especial, será possível uma pesquisa ampla e um estudo aprofundado que deverá identificar as problemáticas e a solução de vários problemas no trânsito”, argumentou Mendonça.

Atualmente, não existe nenhum viaduto nas vias urbanas locais, sendo os existentes todos localizados nas rodovias federais que cortam a cidade.

O Jornal A TRIBUNA questionou a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) sobre alternativas para esse cruzamento viário, mas não teve resposta.