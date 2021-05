No início desta semana, Rondonópolis deve retomar a vacinação da segunda dose da Coronavac para idosos. O Município deve receber nesta segunda-feira (17) mais 4.542 doses do imunizante da Coronavac. A vacinação dos idosos com a segunda dose estava suspensa desde a última quarta-feira (12), quando as 930 doses recebidas terminaram.

O secretário ressaltou que, com esta nova remessa de doses da Coronavac, Rondonópolis conseguirá vacinar todos que aguardam a segunda dose e, assim, poderá concluir o ciclo de imunização de todos os idosos que faziam parte do grupo prioritário. Ainda há na cidade, segundo estimativa da Secretaria Municipal de Saúde, mais de 3 mil pessoas para receberem a administração da dose dois da Coronavac. Ele orienta que os idosos fiquem atentos à convocação que será feita nesta semana. Vinícius ainda reforçou que, desde a última quinta-feira (13), Rondonópolis passou a exigir o comprovante de residência para quem for se vacinar.

“Não queríamos ter que exigir mais esse documento para a vacinação, mas infelizmente, estávamos identificando um grande número de pessoas que residem em outras cidades vindo a Rondonópolis para se vacinar e isso temos que evitar, pois cada cidade recebe a quantidade de doses baseada na estimativa de sua população e se vacinamos quem não mora aqui, não teremos a quantidade de doses necessárias para atender a nossa população”, explicou.

Além da remessa da vacina Coronavac, Rondonópolis irá receber mais 1.880 doses da Astrazeneca para dar continuidade à imunização das pessoas com comorbidade. Nesta segunda-feira (17), as pessoas com 25 anos ou mais com comorbidades devem procurar um ponto de vacinação para se imunizar.

Para esse grupo, a vacinação será realizada em 11 pontos diferentes em várias regiões da cidade, incluindo sistema drive thru no Estádio Municipal Luthero Lopes.

A vacinação vai acontecer no Centro Cultural José Sobrinho, ESF Paineiras, ESF Pedra 90, C.S Cohab, ESF Padre Miguel, ESF Morumbi, ESF Dom Osório, ESF Serra Dourada, ESF Itamaraty e ESF André Maggi. O atendimento é das 8h às 11h para mulheres e das 13h às 17h para homens. Já a imunização em sistema drive thru, no Estádio Municipal Luthero Lopes, funciona das 8h às 17h.

Para a imunização, as pessoas devem portar documento de identificação com foto, CPF ou Cartão do SUS, relatório médico que comprove a comorbidade, prescrição médica (últimos 180 dias), cópia do prontuário e carteirinha que comprove comorbidade (ex: hiperdia, carteirinha do coração), bem como comprovante de residência.